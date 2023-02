Fvg: assessore Autonomie, nuova Assemblea comunità linguistica tedesca è passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea regionale della comunità linguistica tedesca, costituita oggi a Udine, diventerà un interlocutore rilevante per la Regione. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, partecipando alla firma per la costituzione dell’assemblea composta dai comuni di Malborghetto-Valbruna, Paluzza per la frazione di Timau, Pontebba, Sappada, Tarvisio e Sauris. "Oggi nasce un soggetto giuridico nuovo composto dai Comuni del Friuli Venezia Giulia dove si parla il tedesco e che diventa un interlocutore rilevante con il quale sarà possibile coordinare la tutela e la crescita delle comunità linguistiche germanofone", ha aggiunto Roberti, parlando anche di una "grande opportunità sotto il profilo dell'attrattività turistica. È un passo importante. Quando ci siamo insediati cinque anni fa - ha spiegato sempre Roberti - abbiamo trovato una condizione di tutela delle lingue minoritarie molto eterogenea, con situazioni assai differenziate a partire dalla quale abbiamo avviato un percorso verso l'equiparazione dei trattamenti in modo da garantire le stesse opportunità a tutte le comunità". (Frt)