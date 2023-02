Usa: sondaggio, il 62 per cento dei cittadini insoddisfatto dall’operato di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 62 per cento dei cittadini degli Stati Uniti ritiene che il presidente Joe Biden non abbia conseguito grandi risultati nei primi due anni del suo mandato. Lo indica un nuovo sondaggio condotto da “Washington Post” e da “Abc News” e pubblicato alla vigilia dell’atteso discorso sullo Stato dell’Unione da parte del capo della Casa Bianca. La rilevazione mostra come solo il 36 per cento degli intervistati ritenga che Biden abbia conseguito “grandi” o “buoni” risultati. La maggioranza non crede che l’attuale presidente abbia compiuto progressi su temi chiave quali le infrastrutture e l’occupazione, sui quali pure l’amministrazione Usa ha varato importanti iniziative. Lo scorso 26 gennaio Biden ha dichiarato che uno dei principali obiettivi per quest’anno sarà proprio quello di assicurare che i cittadini statunitensi beneficino degli effetti delle leggi firmate tra il 2021 e il 2022, incluso il pacchetto da 1.200 miliardi di dollari per le infrastrutture e la lotta al cambiamento climatico e quello da 52 miliardi di dollari per il rilancio della produzione interna. I risultati del sondaggio pubblicato oggi non sono però rassicuranti neanche per il Partito repubblicano. In tema di tetto al debito pubblico la maggioranza degli intervistati si mostra più vicina alla posizione di Biden, mentre una buona parte dei cittadini appare contraria alle indagini annunciate dai repubblicani sulla politicizzazione delle agenzie federali. (segue) (Was)