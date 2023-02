Usa: sondaggio, il 62 per cento dei cittadini insoddisfatto dall’operato di Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo due statunitensi su dieci hanno “grande” o “buona” fiducia nel nuovo presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, giudicato in maniera negativa dal 71 per cento degli intervistati. Se il 72 per cento afferma di non aver fiducia nei repubblicani eletti al Congresso, il 68 per cento dice lo stesso di Biden e il 70 per cento degli eletti democratici. Sulla valutazione dell’operato del presidente pesa soprattutto il giudizio degli elettori indipendenti: solo il 32 per cento di essi ritiene che Biden abbia combinato qualcosa di buono nei primi due anni di mandato, percentuale che scende al 7 nel caso degli elettori conservatori. Si tratta, sottolinea il “Washington Post”, di dati peggiori anche rispetto a quelli dell’ex presidente Barack Obama dopo i primi due anni di mandato. (Was)