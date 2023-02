Tlc: Altroconsumo, Vodafone si conferma miglior operatore di rete mobile 4G in Italia nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone si conferma come miglior operatore di rete mobile 4G in Italia nel 2022 secondo la classifica stilata da Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia. Vodafone raggiunge quota 34.447 punti, staccando di circa 10.000 gli altri operatori, un punteggio che testimonia l'esperienza di utilizzo concreta degli utenti e che combina la velocità di download e di upload alla qualità del servizio. Vodafone risulta ancora in testa per quanto riguarda la velocità di trasmissione per scaricare dati su smartphone (download) e per inviarli (upload). Con 51,2 Mbps per download e 11,9 Mbps per upload, Vodafone registra un miglioramento del 28 per cento nella velocità di download rispetto al 2021. Vodafone mostra la miglior percentuale di test svolti, con il 96 per cento di punteggio nella qualità di navigazione (tempo di apertura pagine internet) e l’86 per cento nel punteggio di qualità di streaming (tempo di apertura dei filmati). Anche per quanto riguarda la navigazione in 5G Vodafone è in testa con una velocità di download di circa 150 Mbps. La classifica sulla qualità della rete mobile in Italia nel 2022 di Altroconsumo è il risultato del monitoraggio delle reti degli operatori di telefonia mobile condotto tramite l’app CheBanda con la quale gli utenti possono misurare la qualità della rete mobile del proprio operatore condividendo con Altroconsumo l’informazione. Un nuovo riconoscimento dopo quello di Open Signal, società globale indipendente che analizza dell'esperienza di rete mobile dei consumatori, che ha eletto Vodafone vincitore nella Overall Experience di rete mobile. Nell’analisi di Open Signal “Italy - Mobile Network Experience Report November 2022”, Vodafone ha ottenuto tutti i riconoscimenti della Overall Experience: Video Experience, Games Experience, Voice App Experience, Download Speed Experience e Upload Speed Experience. (Rin)