Spagna: Sanchez, Europa recuperi autonomia strategica per correggere dipendenza in settori chiave

- La presidenza spagnola dell'Unione europea nel secondo semestre del 2023 si concentrerà sullo sviluppo dell'autonomia strategica del continente, per cercare di correggere la dipendenza in settori chiave come la salute, l'alimentazione, l'energia e la tecnologia. Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in occasione di un evento presso il ministero degli Esteri, avvertendo che l'ampia apertura dell'economia europea, che ha portato il più grande periodo di prosperità alle società, ha generato anche "conseguenze negative". Secondo il premier iberico, una di queste è la dipendenza strategica da Paesi terzi degli ultimi anni, che è diventata "una grande minaccia per la competitività delle aziende e anche per il benessere e la sicurezza dei cittadini". Sanchez ha chiesto, pertanto, la "reindustrializzazione" dell'Europa per recuperare competenze e posti di lavoro "che non avrebbero mai dovuto essere persi". (Spm)