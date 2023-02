Lombardia 2023: Santanchè, Fd'I avrà presenza più potente, ma sempre in spirito di unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giunta e Consiglio regionale in Lombardia, dopo le elezioni del 12 e 13 febbraio, avranno più esponenti di Fratelli d'Italia al proprio interno, ma "è sbagliato concettualmente parlare di prova di forza" e il partito darà il suo contributo in maniera più potente, perché la squadra di governo avrà molti rappresentanti di Fratelli d'Italia, ma sempre in uno spirito di unità". Lo ha spiegato Daniela Santanchè, ministro del turismo, parlando con la stampa a margine della presentazione del nuovo treno della metro 5 di Milano dedicato alla campagna "This Is Ischia". "Noi non siamo contro i nostri alleati - ha aggiunto -. Sappiamo il valore della squadra per cui dobbiamo vincere tutti insieme per dare ai lombardi il governo che meritano. Poi noi facciamo la campagna sì per crescere, questo è ovvio e evidente, ma cerchiamo di farlo in quello che è il partito più grande in Italia: quello dell'astensione, del non voto. È evidente che Fratelli d'Italia nella prossima consiliatura avrà un ruolo più importante, perché siamo entrati con due consiglieri regionali e la pattuglia di donne e uomini che entreranno nella Regione Lombardia sarà molto più cospicua e quindi potrà dare un apporto importante per risolvere e fare le cose che servono ai lombardi". (Rem)