Lombardia 2023: Santanchè, Fd'I vuole assessorato a famiglia slegato da quello al welfare

- n Lombardia, dopo le elezioni e con il rinnovo di consiglio e giunta regionale, Fratelli d'Italia vuole un assessorato solo alla famiglia "perché crediamo che la famiglia non può essere messa insieme al welfare, e ci vuole un assessorato ad hoc perché tanti sono i problemi della famiglia, ad esempio la natalità". Lo ha affermato il ministro del turismo Daniela Santanchè a margine dell'inaugurazione, oggi, di un nuovo treno della metro 5 di Milano dedicato alla campagna "This is Ischia". "Dobbiamo aiutare ad avere più figli e questo è un tema importante", ha aggiunto Santanchè.(Rem)