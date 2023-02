Fvg: assessore Cultura, notevole lavoro comune di Udine su recupero patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Udine ha svolto un lavoro notevole nel recupero e nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, intervenendo alla presentazione della mostra "Insieme", il secondo appuntamento della serie "Udine grandi mostre" in programma in Casa Cavazzini dal 18 febbraio al 16 luglio 2023. Si è trattato secondo l’assessore di “un percorso non semplice, ma che nel tempo può dare i suoi frutti". "L'iniziativa 'Udine grandi mostre' va proprio in questa direzione e risponde sia all'obiettivo di dare lustro alle sedi espositive della città sia di dare a esse la visibilità che meritano. La mostra ‘Insieme’ raccoglie le opere di artisti di grande importanza e potrà riscuotere un ampio successo al pari dell'evento proposto l'anno precedente. Udine vanta numerose proposte culturali di elevato livello e ha i mezzi per proseguire in questa direzione”, ha concluso Gibelli. (Frt)