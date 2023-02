Credito: Spagna, ridotto a 43,4 milioni l'indennizzo di Santander a Orcel per mancata assunzione come Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale provinciale di Madrid ha confermato la condanna del Banco Santander per la mancata firma di Andrea Orcel come amministratore delegato, ma ha ridotto il risarcimento per danni morali da 51 a 43,4 milioni di euro. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Europa Press", il tribunale ha parzialmente accolto l'appello che Santander aveva presentato contro la sentenza di primo grado, emessa nel dicembre del 2021. (Spm)