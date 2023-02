Migranti: De Corato, dopo disordini di via Cagni decentrare strutture per il riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio del CPR di via Corelli e i disordini della Caserma di via Cagni a Milano "non deve più accadere. Le parole del Centrosinistra sull'immigrazione, infatti, sono un continuo gettare benzina su un fuoco da loro creato in seguito alle politiche di immigrazione incontrollata. Non si può andare avanti così". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia alla Camera, Riccardo De Corato, in merito ai disordini avvenuti in questi giorni in via Corelli e in Via Cagni. " In particolare, circa la situazione di Via Cagni - prosegue De Corato - vorrei sottolineare che tutti questi immigrati vengono a Milano per fare richiesta di asilo perché, dalle Questure degli altri Paesi di tutta Italia, gli viene detto che nel capoluogo lombardo le pratiche sono più celeri. Una possibile soluzione, che migliorerebbe l'attuale drammatica situazione, potrebbe essere quella di decentrare, in modo tale che ogni Questura si occupi autonomamente dell'attività di riconoscimento degli immigrati ed espleti le varie pratiche, non avendo più Milano come unico punto di riferimento". "Ci si potrebbe chiedere perché poi anche le altre questure in Italia non siano, stando a quello che si dice, così efficienti. A tal proposito, nei giorni scorsi, ho presentato una interrogazione al Viminale affinché questi luoghi vengano decentrati in tutto il nord Italia e sono in attesa di ricevere risposta", conclude De Corato. (Com)