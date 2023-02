Latina: infortunio sul lavoro in via Kennedy, ferito 23enne romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operaio 23enne romano, è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto poco dopo le 9, su un capannone in via Kennedy a Latina. Secondo una prima ricostruzione il giovane ha riportato seri traumi a causa di una caduta accidentale bloccato sul tetto. In suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina che, con l’ausilio di un’autoscala grazie alla quale il ferito è stato recuperato, dopo essere stato stabilizzato dai personale sanitario, e portato a terra per poi essere preso in consegna dal 118. Sul posto, per le proprie competenze, polizia di stato.(Rer)