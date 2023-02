© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono vicina alle popolazioni colpite dal devastante terremoto in Turchia e Siria. “Bisogna garantire aiuti e supporto, per salvare quante più vite possibile e fornire assistenza a chi in questa immensa tragedia ha perso tutto. L'Italia, come sempre, saprà dare il suo contributo". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione. (Rin)