Milano: Segre, mentre c'è guerra in Europa parola libertà non va dimenticata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre c'è rumore di guerra in Europa "la parola libertà non va mai dimenticata, perché fa parte di noi". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, durante la cerimonia di scoprimento di un totem informativo del Binario 21 uno degli luoghi simbolo della tragedia della Shoah, alla stazione Centrale di Milano. "Quello che è successo - ha proseguito - è un'onta della storia. Dobbiamo ricordare che c'è anche chi ci ha portato alla libertà" e per questo "gli americani non vanno mai dimenticati perché sono loro, quei ragazzi in technicolor, che buttavano il cibo e le sigarette a tutti, anche ai tedeschi e gli andavano incontro perché erano poverissimi alla fine della guerra anche loro". La senatrice Segre ha poi concluso con un ricordo del 6 febbraio 1944, giorno in cui arrivò nel campo di concentramento di Auschwitz dopo un lungo viaggio: "Una giornata di grande dolore, come per me ogni anno è questa giornata. Dobbiamo tutti ricordare che ai grandi dolori di solito c'è una fine". (Rem)