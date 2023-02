Siria: Medici senza frontiere in azione nelle aree colpite dal terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il forte sisma che ha colpito il sud-est della Turchia e il nord-ovest della Siria, Medici senza frontiere (Msf) ha ricevuto molti feriti nelle strutture in cui opera nella Siria nord-occidentale. Molte anche le persone giunte in ospedale già morte. A Idlib, dalle prime ore del mattino, i team di Msf stanno curando i feriti in alcuni ospedali supportati e donando kit medici di emergenza ad altre strutture della zona. L'organizzazione non governativa, spiega un comunicato stampa, resta in stretto contatto con le autorità per capire come supportare entrambi i paesi e le popolazioni colpite dal terremoto. (Res)