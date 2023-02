Speciale difesa: nella vetrina della Fortezza da Basso uno stand con i prodotti alimentari icona del mondo militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno l’Esercito è presente a Taste organizzato da Pitti Immagine presso la Fortezza da Basso con uno stand della società delegata per la produzione “Fonderia del Cacao”. Nei tre giorni dedicati alle eccellenze enogastronomiche d’Italia, il brand “Esercito 1659” farà rivivere alcune tradizioni alimentari che hanno segnato la storia del mondo militare rendendoli disponibili in commercio. Si tratta, recita un comunicato dell'Esercito, del cioccolato militare dell’Esercito, un fondente al 70 per cento avvolto nel suo storico packaging, ora come allora parte integrante della “Razione K” utilizzata dai militari in attività operative. Inoltre immancabili anche al Taste 16 i prodotti simbolo dello Stabilimento chimico farmaceutico militare, unità produttiva dell’Agenzia industrie Difesa, quali il “Cordiale” o “l’Elisir di China” memorie storiche e nicchie dell’eccellenza alimentare che hanno accompagnato generazioni di soldati italiani. (Com)