Speciale difesa: ministero Difesa slovacco, veicoli 8x8 e restanti Leopard da Germania arriveranno quest’anno

- I primi veicoli da combattimento corazzati 8x8 arriveranno alle forze armate della Slovacchia nel 2023 e così anche i 14 carri armati Leopard 2A4 attesi dalla Germania. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Bratislava. I primi mezzi 8x8, su un totale di 76 ordinati, dovrebbero essere consegnati a settembre per l’ispezione e i primi test. I mezzi iniziali saranno prodotti in Finlandia, mentre in un secondo momento la produzione si sposterà in Slovacchia. Sempre entro la fine dell’anno sono attesi anche i primi radar 3D, di cui Bratislava ha ordinato 17 esemplari. La consegna di otto obici Zuzana 2 ordinati dalla forze armate è invece prevista per il 2024, ma “dato lo sforzo per l’accelerazione della produzione, è possibile che alcuni arrivino già quest’anno”, ha precisato una portavoce del dicastero. Si tratta degli ultimi obici su un totale di 25 ordinati nel 2018 e la cui consegna è stata rinviata a causa della pandemia e degli aiuti militari all’Ucraina. L’invio dei Leopard, attesi come rimpiazzo dei veicoli forniti a Kiev, è prevista da marzo alla fine dell’anno. A fine 2022 Berlino ne ha già consegnato uno. Per quanto riguarda l’ordine degli aerei F-16 dagli Stati Uniti, i primi dovrebbero essere disponibili già da quest’anno ma, “in base agli accordi, resteranno negli Usa per l’addestramento dei nostri piloti e tecnici”. I velivoli arriveranno poi in territorio slovacco “nel secondo trimestre del 2024”, ha aggiunto la portavoce. (Vap)