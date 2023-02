Speciale difesa: ministero Difesa Londra, militari hanno appreso rapidamente uso carri armati Challenger 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carristi delle forze armate dell’Ucraina stanno apprendendo rapidamente l’uso dei carri armati britannici Challenger 2. Lo ha reso noto il ministero della Difesa del Regno Unito. Il premier britannico, Rishi Sunak, ha informato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, della volontà di Londra di fornire i Challenger 2 a Kiev il 14 gennaio scorso. In territorio britannico sono attualmente in corso esercitazioni per l’addestramento delle truppe ucraine al loro uso. Il ministro della Difesa di Londra, Ben Wallace, ha dichiarato che la consegna dei mezzi dovrebbe avvenire prima dell’estate. (Rel)