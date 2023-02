© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di stato per la Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha ringraziato i militari italiani di stanza a Mogadiscio, in Somalia, nel quadro missione europea Eutm. “Voi portate un pezzo d’Italia, la parte migliore! Un lavoro che resta per il popolo somalo e nella nostra storia presente e futura. Un grazie profondo a voi e alle vostre famiglie!”, ha dichiarato durante la sua visita nel Paese africano. (Res)