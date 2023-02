Speciale difesa: forze israeliane arrestano portavoce del Jihad islamico a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno arrestato diversi membri di spicco del Movimento del Jihad islamico a Jenin, in Cisgiordania, tra cui lo sceicco Hader Adnan. Secondo il quotidiano israeliano “Times of Israel”, quest’ultimo è stato prelevato nella sua abitazione ad Arrabeh, un villaggio che si trova a sud-ovest di Jenin. Adnan, 44 anni, è stato a lungo accusato di essere un portavoce del gruppo estremista. È stato arrestato più volte negli ultimi anni e ha scontato diverse pene in carcere, intraprendo anche uno sciopero della fame di 66 giorni durante la detenzione. Nel corso dell’operazione delle Idf nel vicino villaggio di Bir al-Basha, i palestinesi hanno aperto il fuoco da un veicolo militare israeliano di passaggio: i soldati hanno risposto al fuoco contro l'auto. Nessun soldato israeliano è rimasto ferito durante i raid notturni. Le autorità israeliane hanno consegnato il corpo di un adolescente ucciso dalla polizia nel campo profughi di Shuafat il mese scorso: si tratta di Salah Muhammad Ali, 17 anni, colpito mentre puntava una pistola finta contro gli agenti. (Res)