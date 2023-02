Speciale difesa: aeronautica militare Colombia conferma avvistamento di un pallone in volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeronautica militare colombiana ha confermato l’avvistamento nel spazio aereo nazionale di un pallone in volo. L’oggetto, riferisce l’aeronautica in un comunicato, è stato avvistato il 3 febbraio, mentre entrava nello spazio aereo nel nord del Paese. La Forza aerea colombiana ha quindi seguito l’oggetto “con caratteristiche simili a quelle di un pallone” fino a quando questo ha abbandonato lo spazio areo. Le autorità, si legge, si stanno coordinando con diversi Paesi e istituzioni per stabilire l’origine dell’oggetto. Venerdì, dopo l'avvistamento del primo pallone sonda cinese nello spazio aereo degli Stati Uniti, il Pentagono aveva segnalato un secondo pallone sonda cinese sopra i cieli dell’America Latina. Il portavoce del dipartimento della Difesa statunitense, Pat Ryder, aveva affermato: “Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni in merito ad un secondo pallone sonda cinese nello spazio aereo latinoamericano” senza fornire ulteriori dettagli in merito alla posizione del velivolo. (Mec)