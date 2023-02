Nord Macedonia-Ungheria: presidente Novak, adesione Ue di Skopje cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione della Macedonia del Nord all'Unione europea ha un ruolo chiave per la stabilità della regione e dell'intera Europa. Lo ha detto la presidente ungherese Katalin Novak, oggi in visita a Skopje, nella conferenza stampa congiunta con l'omologo macedone Stevo Pendarovski, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mia". Oltre all'adesione di Skopje all'Ue, a cui l'Ungheria "contribuirà nell'accelerazione del processo", ha detto Novak, i due interlocutori hanno discusso anche della guerra in Ucraina e della lotta contro l'immigrazione clandestina. "Ci sono 30 poliziotti ungheresi che prestano servizio al confine greco-macedone a questo scopo", ha evidenziato la presidente ungherese, sottolineando poi che il suo Paese "condanna l'aggressione della Russia in Ucraina e sostiene l'inviolabilità della sovranità". (segue) (Seb)