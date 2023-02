© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno bloccato le strade di numerose città della Germania, spesso incollandosi all'asfalto, con gravi disagi per la circolazione. In precedenza, la portavoce del movimento, Aimée Van Balen, aveva dichiarato: “La resistenza non finirà, sarà più grande che mai nel 2023. Estenderemo le proteste pacifiche in tutta la repubblica a partire dal 6 febbraio”. (Geb)