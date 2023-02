Lukoil: Schifani, nuovi acquirenti sembrano affidabili, presto secondo Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato gli acquirenti dello stabilimento Isab Lukoil di Priolo: sono stati molto prudenti, nel senso che l'acquisto si perfezionerà quando avranno fatto la due diligence e ottenuto le volture, mi sembrano persone affidabili". Lo ha affermato il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, a margine della visita alla nuova gigafactory di Enel a Catania. Lo stesso ha poi ricordato: “Siamo sempre stati in contatto, abbiamo dato il concerto su questo primo Dpcm, cui ne seguirà un secondo che, di concerto anche con gli altri ministeri, tratterà l'attuazione di queste regole: ci saranno 36 mesi di tempo per fare in modo che il depuratore venga messo a norma e lavoreremo di concerto con il governo”. Naturalmente, ha concluso, “siamo estremamente soddisfatti di come è stato affrontato il tema, sia dal governo regionale ma principalmente dall’esecutivo nazionale che ha preso a cuore questa gente”. (Rin)