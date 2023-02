Russia: Cremlino su produzione congiunta di droni con Iran, abbiamo i nostri programmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha i propri programmi per la produzione di droni. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando nel corso di una conferenza stampa le notizie sui piani di produzione congiunta dei droni con l’Iran. "La Russia ha un certo numero di programmi propri per produrre aeromobili a pilotaggio remoto per una varietà di scopi", ha affermato il portavoce. "Voi sapete che un certo numero di istruzioni presidenziali sullo sviluppo della produzione di droni è stato recentemente adottato, firmato e reso pubblico. Pertanto, abbiamo i nostri programmi di sviluppo", ha ribadito Peskov. (Rum)