Germania-Francia: i ministri dell'Economia Habeck e Le Maire in visita a Washington

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, e il ministro dell'Economia e della Finanze francese, Bruno Le Maire, sono da oggi in visita a Washington. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'obiettivo è “mitigare gli effetti” sull'Ue della legge per la riduzione dell'inflazione in vigore negli Stati Uniti (Ira). Secondo fonti del governo francese, Le Maire e Habeck intendono dimostrare come “gli interessi dell'Ue” sono sostenuti da un “solido rapporto franco-tedesco”. Al riguardo, il giurista e politologo Armin Steinbach osserva che, nel rapporto tra Habeck e Le Maire, “il motore franco-tedesco ronza in modo più produttivo e costruttivo” di quanto avvenga nelle relazioni tra il cancelliere Olaf Scholz e il presidente francese, Emmanuel Macron. Oltre a scambiarsi pubbliche attestazioni di amicizia, i due ministri hanno istituito gruppi di lavoro e hanno elaborato su documenti comuni. Per “Handelsblatt”, l'esponente dei Verdi “vuole uno Stato forte nella politica industriale ed è quindi una specie di anima gemella dei francesi” nel governo federale. Tuttavia, “a Parigi ci si chiede se Habeck parli davvero per l'intero esecutivo tedesco”. Inoltre, nell'Ue, la visita a Washington dei ministri dell'Economia di Germania e Francia è “vista con sospetto”. L'interrogativo è se i due Paesi puntino ad affermare l'interesse europeo o quello nazionale. Oltre a colloqui alla Casa Bianca, Habeck e Le Maire incontreranno la segretaria al Tesoro e la rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, rispettivamente Janet Yellen e Katherine Tai. (segue) (Geb)