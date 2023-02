Germania-Francia: i ministri dell'Economia Habeck e Le Maire in visita a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consigliere di Le Maire ha affermato che la visita nella capitale degli Usa è “parte del processo” per fornire una risposta europea ai sussidi dell'Ira. In particolare, si tratta di “difendere condizioni di concorrenza leale tra Stati Uniti e Ue”. Come nota “Handelsblatt”, l'Ira è problematica “soprattutto a causa delle sue regole protezionistiche”, con gli aiuti pubblici destinati ad aziende localizzate negli Usa. Alla metà di dicembre scorso, Habeck e Le Maire hanno presentato una proposta congiunta per una risposta europea all'Ira in cui hanno affermato: “Chiediamo una politica industriale dell'Ue che consenta alle nostre aziende di competere a livello globale, in particolare attraverso la leadership tecnologica”. A tal fine, i ministri dell'Economia di Germania e Francia hanno esortato a velocizzare, semplificare ed espandere gli aiuti di Stato. Inoltre, dal governo francese sono trapelate iniziative di vasta portata, tra cui nuovi finanziamenti europei per sostenere l'industria dell'Ue. Questo punto ha incontrato resistenza in particolare nel ministero delle Finanze tedesco, che teme nuovi strumenti di debito comune europeo. (segue) (Geb)