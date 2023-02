Germania-Francia: i ministri dell'Economia Habeck e Le Maire in visita a Washington (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, gli altri Stati membri dell'Ue temono che Germania e Francia utilizzino il dibattito sull'Ira per sostenere le loro industrie colpite dalla crisi dell'energia. A Washington, Habeck e Le Maire intenderebbero quindi rappresentare principalmente gli interessi delle aziende automobilistiche tedesca e francese, non gli interessi comuni dell'Ue. Inoltre, la Francia è sospettata di sfruttare la questione dell'Ira per “realizzare vecchi sogni di politica industriale”. Secondo Le Maire, la normativa europea sugli aiuti di Stato dovrebbe essere sospesa fino al 2030 per poter distribuire efficacemente i sussidi. Per altri Stati membri, ciò andrebbe “troppo oltre” con un'abrogazione della regole che non sarebbe temporanea, ma “di fatto permanente”. Ora, fonti vicine al ministro dell'Economia francese sottolineano che la Commissione europea è stata coinvolta nella preparazione del viaggio a Washington con Habeck, i cui obiettivi sono “pienamente coerenti” con la visione formulata dall'esecutivo dell'Ue. (Geb)