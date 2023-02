Roma: presidente Municipio XIII, al lavoro tecnici Acea, non è possibile valutare durata intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui social la presidente del Municipio Roma XIII, Sabrina Giuseppetti, ha scritto: "Questa mattina presto si è rotta la condotta principale Dn300 Acea che serve la zona da via Innocenzo XI fino a Via della Stazione di San Pietro. Sul posto ci sono 3 autobotti per rifornire di acqua la zona di Gregorio VII". "Gli operai di Acea sono sul posto e stanno iniziando le lavorazioni di ripristino, al momento non è possibile valutare la durata dell’intervento", spiega. (Com)