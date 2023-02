Malesia-Thailandia: Anwar in visita a Bangkok giovedì, rilancio mediazione con separatisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, si recherà in visita ufficiale in Thailandia giovedì 9 febbraio. La visita - la terza del primo ministro all'estero dal suo insediamento, dopo quelle in Indonesia, Brunei e Singapore - coincide con un rilancio dei colloqui di pace con i ribelli malay protagonisti della guerriglia separatista nel sud della Thailandia. La Malesia ha assunto il ruolo di facilitatore dei negoziati tra il governo thailandese e i separatisti nel 2013, su invito del governo dell'allora prima ministra thailandese Yingluck Shinawatra. Tale processo si è però interrotto con la deposizione della premier da parte delle forze armate, l'anno successivo. Lo scorso anno, la Malesia ha mediato tre incontri tra il governo thailandese e Barisan Revolusi Nasional (Brn), il principale tra i gruppi separatisti malay della Thailandia, fondato da teologi islamici. Il secondo incontro, lo scorso aprile, è culminato nell'adozione di linee guida per un dialogo di pace e un cessate il fuoco di 40 giorni, che ha di fatto annullato l'annuale offensiva di Brn durante il Ramadan. (segue) (Fim)