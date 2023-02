Malesia-Thailandia: Anwar in visita a Bangkok giovedì, rilancio mediazione con separatisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo di Anwar a Bangkok, in programma giovedì, è stato preceduto la scorsa settimana da quello del suo nuovo capo facilitatore, generale Zulkifli Zainal Abidin, ex capo delle forze armate malesiane ed esperto di operazioni antiguerriglia. Zulkifli ha tenuto colloqui a porte chiuse con il capo negoziatore thailandese, il generale in congedo Wanlop Rugsanaoh, e con il vicepremier Prawit Wongsuwan. La prossima sessione di colloqui è stata fissata a Kuala Lumpur il 21 e 22 febbraio prossimi. La guerriglia separatista in corso nelle province meridionali della Thailandia ha causato più di 7 mila vittime da quando le ostilità si sono intensificate, nel 2004. Gli insorti ricorrono perlopiù a imboscate e attacchi dinamitardi contro le forze di sicurezza thailandesi. L'insurrezione risale agli anni Quaranta del secolo scorso, quando i thailandesi malay delle regioni di Yala, Narathiwat e Pattani hanno preso le armi per tentare di ottenere l'autonomia richiamandosi alle radici storiche del Sultanato di Pattani. (Fim)