Imprese: Enel, con il progetto 3Sun a Catania prende forma il futuro dell’energia

- Vanno avanti a ritmo spedito i lavori per la Gigafactory 3Sun di Enel Green power che a Catania, entro il 2024, sarà la più grande fabbrica di pannelli solari d’Europa, con una capacità produttiva di 3GW all’anno, e utilizzerà una tecnologia innovativa unica al mondo. Questa mattina, per visitare la nuova struttura, sono arrivati nella città etnea il presidente di Enel, Michele Crisostomo, l’Amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, la direttrice generale della Direzione Energia della Commissione europea, Ditte Juul Jørgensen. Ad accoglierli il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ed il commissario straordinario del Comune di Catania, Prefetto Piero Mattei. Con il progetto 3Sun Gigafactory, la fabbrica passerà dalla attuale capacità produttiva di 200 Mw l’anno a circa tre Gw l’anno, sviluppando inizialmente moduli fotovoltaici basati su una tecnologia ad “eterogiunzione” di silicio (HeteroJunction Technology, Hjt) che presenta migliori prestazioni rispetto alle tecnologie convenzionali. Successivamente sarà implementata una tecnologia innovativa denominata “Tandem” che consentirà di superare notevolmente lo stato dell'arte delle celle fotovoltaiche in termini di efficienza, arrivando ad oltre il 30 per cento e migliorando al contempo l’affidabilità dei pannelli. I lavori di ampliamento sono iniziati ad aprile 2022 e si prevede il completamento entro il 2024, attraverso due fasi che prevedono rispettivamente 400 Mw operativi a partire da settembre 2023 e la piena capacità operativa a partire da luglio 2024. La produzione dei moduli fotovoltaici in configurazione Tandem è, invece, prevista a partire dalla fine del 2025. (segue) (Rin)