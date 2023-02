Imprese: Enel, con il progetto 3Sun a Catania prende forma il futuro dell’energia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata invece la direttrice generale della direzione Energia della Commissione europea, Ditte Juul Jørgensen, a sottolineare come la transizione europea verso l'energia pulita si concretizzi attraverso “progetti come questo” che “consentirà di valorizzare l'immenso potenziale di diffusione delle fonti di energia rinnovabile nel territorio di Catania, trasformando la Sicilia in un leader europeo nella produzione di energia solare ad alto valore aggiunto tecnologico e aprendo un corridoio internazionale per l'energia pulita da cui non solo l'Italia, ma tutta l’Unione europea può beneficiare. È una grande opportunità per rafforzare il lavoro qualificato, stimolare gli investimenti nella rete e potenziare l'indipendenza energetica dell'Europa in linea con il piano RePowerEe". (segue) (Rin)