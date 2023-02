Turchia-Siria: Noi moderati, solidarietà a popolazioni colpite da sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini alle popolazioni colpite dal sisma, che ha provocato numerose vittime e grande distruzione. Siamo sicuri che l'Italia sarà in prima fila per portare soccorso e aiuti nelle zone devastate dal terremoto perché la solidarietà internazionale è, da sempre, un elemento imprescindibile della nostra politica estera". Lo affermano in una nota i deputati del gruppo Noi moderati, in merito al terremoto che ha interessato Turchia e Siria. (Com)