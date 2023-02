Russia-Ucraina: Cremlino, nessuna informazione su uso di armi chimiche da parte di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca non ha nessuna informazione sull'uso di armi chimiche da parte delle truppe ucraine. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando le accuse fatte in precedenza dal governatore ad interim della repubblica di Donetsk, Denis Pushilin. "Sfortunatamente, non ho tali informazioni, penso che se ce ne fossero, allora verrebbero segnalate al comandante in capo (presidente russo Vladimir Putin) attraverso i nostri militari, e in questo caso, naturalmente, sarebbe opportuno contattare il ministero della Difesa per i dettagli", ha detto Peskov ai giornalisti. (Rum)