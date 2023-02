Russia-Israele: Cremlino, tra 2021 e 2022 Putin ed ex premier Bennet hanno parlato anche di Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'ex premier israeliano Naftali Bennett erano in contatto nel 2021 e nel 2022 e avevano discusso anche della situazione in Ucraina. A renderlo noto è il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Putin e Bennett, quando quest'ultimo aveva l'incarico di primo ministro d'Israele, hanno condotto un dialogo molto intenso, hanno spesso comunicato. All'ordine del giorno, oltre alle relazioni bilaterali, c'era l'argomento dell'Ucraina", ha detto Peskov nel corso di una conferenza stampa. Le parole di Peskov giungono dopo che Bennett, in un’intervista pubblicata sul suo canale YouTube, ha dichirato di aver cercato di fare da mediatore tra la Russia e l'Ucraina su richiesta del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. (Rum)