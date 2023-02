Russia: viceministro Esteri, direttore Aiea visiterà Mosca questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi visiterà Mosca questa settimana. Ad annunciarlo è stato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov. "Stiamo per completare la discussione sulle date. Ma posso confermare che la visita a Mosca è prevista per questa settimana", ha affermato Ryabkov nel corso di una conferenza stampa. "Come sempre, contiamo su una conversazione profonda e professionale con il direttore generale dell'Aiea", ha aggiunto il viceministro. Infine, Ryabkov ha osservato che la zona di sicurezza intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia sarà una "questione chiave" dei prossimi negoziati. (Rum)