Turchia-Siria: otto Stati Ue mobilitano soccorsi, anche l'Italia offre squadre d'intervento

- In risposta immediata al terremoto avvenuto in Turchia, l'Unione europea ha mobilitato squadre di ricerca e soccorso in seguito alla richiesta di attivazione del Meccanismo di protezione civile dell'Ue. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta firmata dal commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, e dall'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Dieci squadre di ricerca e soccorso urbano sono state rapidamente mobilitate da Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia e Romania per sostenere i primi soccorritori sul campo. Anche l'Italia e l'Ungheria hanno offerto le loro squadre di soccorso alla Turchia", si legge nella dichiarazione. Inoltre, "il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Ue è in contatto diretto con le autorità turche per coordinare un ulteriore sostegno, se necessario, e il sistema satellitare Copernicus è stato attivato per fornire servizi di mappatura di emergenza", continua il testo. "L'Ue è pronta a sostenere anche le persone colpite in Siria, dove si sono registrate vittime, attraverso i suoi programmi di assistenza umanitaria. I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che hanno perso i propri cari e ai coraggiosi soccorritori che stanno lavorando per salvare vite umane", conclude la dichiarazione. (Beb)