Lazio 2023: Cacciatore (Pp), a Santa Palomba termovalorizzatore Roma è contro i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alle elezioni regionali del Lazio con la lista Polo progressista per Bianchi presidente, Marco Cacciatore, in una nota, dichiara: "Mi sono recato a Santa Palomba, nei pressi del sito dove Gualtieri vorrebbe colpevolmente localizzare l'inceneritore di Roma. Uno scempio che combattiamo e che faremo di tutto affinché non venga mai insediato. L'inceneritore - afferma Cacciatore - è anti-economico, perché non può utilizzare l'energia termica che produce, dato che gli abitanti della zona non usano riscaldamento o aria condizionata h24 tutto l'anno, con perdite che poi dovranno colmare i cittadini con sicuri aumenti Tari. Produce diossine e ha bisogno costante di rifiuti indifferenziati, con la conseguenza che, non riducendosi la frazione indifferenziata, il disagio sulle strade di Roma resterà immutato se non peggiore. Questi terreni - sottolinea il candidato del Polo progressista alle elezioni regionali del Lazio - sono stati acquistati da Ama in una fase in cui la procedura di insediamento dell'inceneritore non era ancora certa e quindi anticipando indebitamente la conclusione dei passaggi di valutazione del possibile insediamento. Inoltre Ama parteciperà alla gara per la gestione dell'inceneritore, ma essendo proprietaria del terreno avrà elementi di vantaggio rispetto ad altri operatori, non rispettando le condizioni di equità (controllo analogo) rispetto agli altri partecipanti alle procedure di aggiudicazione. Sono troppe le storture, come è tipico della speculazione quando deve adeguarsi a forme giuridiche pensate per la partecipazione dei cittadini e trasparenza, affermando profitti che vengono spacciati per interessi pubblici. Tutto questo è ancor più aggravato dal regime di fatto monocratico e privo di ogni spazio democratico del Commissariamento", conclude Cacciatore. (Com)