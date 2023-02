Governo: Berlusconi, tagliare tasse ai giovani e aumentare pensioni anziani a mille euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia “ha un progetto preciso per i giovani come per gli anziani. Ai primi vogliamo togliere tutte le tasse e i contributi che gravano sui loro contratti di lavoro, ai secondi vogliamo aumentare tutte le pensioni a mille euro al mese”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo a “Mattino cinque news”, su Canale 5. “Passeremo da 600 a 700 euro il prossimo anno, da 700 a 800 euro l’anno dopo, da 800 a 900 euro il terzo anno, da 900 euro a mille euro per 13 mensilità il quarto anno e quindi entro la fine di questa legislatura”, ha aggiunto. (Rin)