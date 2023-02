Cipro: presidenziali, Christodoulides e Mavroyiannis si sfideranno al secondo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nikos Christodoulides e Andreas Mavroyiannis si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali di Cipro che si terranno domenica prossima, 12 febbraio. Christodoulides e Mavroyiannis sono usciti vincitori dal primo turno, rispettivamente con il 32,04 e 29,59 per cento: non avendo ottenuto una maggioranza del 50 per cento più uno dei voti, sarà necessario un ballottaggio per eleggere il nuovo capo dello Stato di Nicosia. Christodoulides e Mavroyiannis si sono presentati entrambi come indipendenti ma possono contare sul sostegno di due coalizioni di partiti. Averof Neofytou, il presidente del Raduno democratico, ha ottenuto il 26,11 per cento dei voti, classificandosi terzo al primo turno.(Gra)