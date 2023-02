© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato con il nunzio apostolico in Siria, il cardinale Mario Zenari, in seguito al terremoto avvenuto questa notte. "Ho espresso profonda vicinanza per le tragiche conseguenze del terremoto. Saremo in costante contatto per ulteriori sviluppi e coordinare gli aiuti dall'Italia. Prego per tutte le vittime", ha scritto Tajani su Twitter. (Res)