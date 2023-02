Turchia-Siria: Floridia (M5s) su terremoto, tragedia sconvolgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragedia che ha colpito la Turchia e la Siria è sconvolgente. La nostra solidarietà e vicinanza vanno a tutte le persone colpite da questa calamità così disastrosa. La comunità internazionale, Italia in primis, si unisca in questo momento difficile offrendo il proprio supporto per aiutare i paesi colpiti a superare questa situazione terribile". Lo afferma la capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Barbara Floridia. (Rin)