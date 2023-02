© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini che in queste ore stanno arrivando dalla Turchia e dalla Siria sono devastanti: solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto. Lo ha scritto su Twitter il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. "Una preghiera per le vittime. L'Italia non vi lascerà soli", ha scritto Fitto. (Res)