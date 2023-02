Cina: Georgieva (Fmi), ministro Finanze parteciperà a incontro con debitori in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Cina, Liu Kun, e il governatore della Banca centrale (Pboc), Yi Gang, parteciperanno ad una tavola rotonda con i creditori e alcuni Paesi mutuatari in India nel mese di febbraio. Lo ha dichiarato la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, intervenendo ieri al programma “60 Minutes” dell’emittente televisiva statunitense “Cbs News”. “La Cina deve cambiare le sue politiche, perché i Paesi a basso reddito non sono nelle condizioni di pagare. Quello per cui stiamo lavorando è portare tutti i creditori, quelli tradizionali delle economie avanzate, e quelli nuovi come Cina, Arabia Saudita, India, oltre che gli operatori del settore privato, al tavolo con gli Stati debitori”. Stando a quanto riferito dalla direttrice dell’Fmi il mese scorso, l’incontro si terrà a margine di una riunione finanziaria del G20. (Cip)