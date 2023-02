Hong Kong: stipulati 6 accordi con Arabia Saudita per rafforzare scambi tra borse e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong e Arabia Saudita hanno stipulato sei accordi bilaterali per rafforzare gli scambi tra i reciproci mercati azionari, associazioni imprenditoriali e aziende tecnologiche. Lo ha annunciato ieri il capo dell’amministrazione dell’ex colonia britannica, John Lee, al termine del suo primo giorno di visita a Riad, parte di un tour di una settimana in Medio Oriente. Nella stessa giornata, Lee è intervenuto ad un forum sugli investimenti nella capitale saudita con centinaia di imprenditori, durante il quale le reciproche aziende e organizzazioni - tra cui le Camere di commercio di Hong Kong e Riad - si sono scambiate due lettere d’intenti e quattro protocolli d’intesa. “Sono lieto di annunciare che Hong Kong e il Regno dell'Arabia Saudita stanno inaugurando un nuovo livello di cooperazione”, ha dichiarato il capo dell’amministrazione durante il forum, aggiungendo che le parti hanno convenuto di intraprendere le negoziazioni per stipulare un accordo di promozione e protezione degli investimenti. Lee e i 30 componenti della sua delegazione imprenditoriale partiranno oggi pomeriggio alla volta di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. (Cip)