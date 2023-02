Bielorussia-Zimbabwe: ambasciatore Sidoruk, Paesi si muovono verso "nuovo livello di interazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia e lo Zimbabwe si stanno muovendo verso "un nuovo livello di interazione", come il Paese già ha fatto da tempo con il Sudafrica. Lo ha detto l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Bielorussia in Sudafrica e Zimbabwe, Aleksandr Sidoruk, all'agenzia di stampa bielorussa "BelTa" nel commentare la visita resa dal leader bielorusso Aleksandr Lukashenko in Zimbabwe. "Direi che il risultato principale della visita è stato il passaggio a un nuovo livello di interazione tra Bielorussia e Zimbabwe", ha detto l'ambasciatore. “Ora stiamo passando da una cooperazione mirata in poche aree, anche se molto importanti, a una partnership globale su vasta scala dopo tutti gli accordi che abbiamo raggiunto. I colloqui e gli eventi aziendali hanno mostrato interesse reciproco e ci hanno aiutato tutti a identificare ulteriori passi pratici in una serie di aree", ha spiegato. Sidoruk ha sottolineato inoltre come la Bielorussia abbia "un approccio globale alla cooperazione", anche con il Sudafrica. Essendo lo Zimbabwe senza sbocco al mare, per Sidoruk "è chiaro" che le consegne richiedano l'uso di porti di altri Paesi, come quelli del Mozambico o della costa orientale del Sudafrica. "Alcune merci, tuttavia, possono essere consegnate attraverso l'Atlantico, attraverso il porto namibiano di Walvis Bay oppure a Città del Capo, uno dei porti più grandi dell'Africa", ha aggiunto.(Res)