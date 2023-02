Cina-Australia: colloquio ministri Commercio, Pechino chiede sforzi per normalizzare scambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni commerciali tra Cina e Australia presentano opportunità “cruciali”, ed entrambe le parti dovrebbero compiere sforzi congiunti per normalizzare gli scambi. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao, al termine di un incontro tenuto oggi con l’omologo australiano, Don Farrell, in formato virtuale. “Pechino e Canberra dovrebbero compiere uno sforzo congiunto per introdurre fattori più positivi nella cooperazione economica e commerciale. Questo incontro rappresenta un passo importante verso la normalizzazione delle relazioni economiche e commerciali”, ha dichiarato Wang. (segue) (Cip)