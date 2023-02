Polonia: Morawiecki, abbiamo spinto sin a prendere decisioni più coraggiose in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha spinto fin dall'inizio i suoi alleati a sostenere maggiormente l'Ucraina per convincerli a prendere decisioni "più coraggiose" e "ad aumentare gli aiuti militari e umanitari". Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", aggiungendo che questo aiuto non può essere racchiuso "in qualche spedizione di armi" e in un pacchetto di sanzioni". È un processo lungo e talvolta doloroso. Ma come Europa dobbiamo percorrere questa strada. Sono contento non solo del fatto che stiamo inviando nuove attrezzature e sono felice che siamo uniti. È un segnale importante per Putin che l'Europa si mantenga salda", ha sottolineato il capo del governo polacco. "L'Occidente deve aumentare costantemente la sua assistenza. La Russia è una tigre di carta, ma pur sempre una tigre. I carri armati da soli non lo spaventeranno, ma se Putin vede che la nostra determinazione non vacilla, alla fine arriverà alla conclusione che non può vincere questa guerra", ha spiegato il leader di Varsavia. Secondo Morawiecki, la storia ci ha insegnato che "non ci si può fidare della Russia" e dovrebbe insegnare all'Occidente che "se lascia Kiev da sola, prima o poi la guerra si sposterà a Berlino o a Parigi, come accadde nel 1939, quando l'Europa lasciò Varsavia senza sostegno", ha evidenziato il premier. (Spm)