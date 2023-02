Turchia: von der Leyen, solidali con popolazioni colpite, pronti ad ogni aiuto possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue è pronta ad aiutare le popolazioni della Turchia e della Siria in ogni modo possibile. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, tramite un messaggio su Twitter. "Siamo pienamente solidali con le popolazioni della Turchia e della Siria dopo il terremoto mortale che le ha colpite questa mattina. Siamo in lutto con le famiglie delle vittime. Il sostegno dell'Europa è già in arrivo e siamo pronti a continuare ad aiutare in ogni modo possibile", ha dichiarato von der Leyen. (Beb)