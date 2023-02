Imprese: Lu-Ve group, 25 milioni da Banco Bpm per crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm continua a supportare, con un finanziamento da 25 milioni euro, gli investimenti sostenibili di Lu-Ve group, multinazionale varesina quotata sul segmento Euronext Star Milan e tra i maggiori operatori al mondo nel settore degli scambiatori di calore ad aria. L'operazione – riferiscono in una nota congiunta – ha come obiettivo la sostenibilità ed è legata al miglioramento di specifici indicatori di performance (Kpi Esg). La finalità del prestito è supportare il piano investimenti di Lu-Ve Group e sostenerne il circolante. L'obiettivo è vincolato ad alcuni covenants green legati alla percentuale di riduzione delle emissioni totali di gas effetto serra (GreenHouse Gas - Ghg). Lu-Ve Group infatti contribuisce direttamente al benessere dell'ambiente attraverso lo sviluppo di scambiatori di calore che utilizzano fluidi refrigeranti naturali (Co2, ammoniaca, propano e acqua), al posto degli idrofluorocarburi (Hfc), col conseguente beneficio di azzerare o ridurre drasticamente gli impatti negativi sull'ambiente (l'Odp - Ozone depletion potential e il Gwp - Global warming Potential), rispondendo così anche alle esigenze green dei propri clienti. Dal 1986 a oggi, attraverso progetti di ricerca sui nuovi refrigeranti, Lu-Ve Group vanta un track record di installazioni a Co2 di grande successo in Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia. Nel 2004, la società ha realizzato il primo impianto transcritico a Co2 d'Europa (Coop Tägipark a Wettingen, Svizzera). (segue) (Com)